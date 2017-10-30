В здании близ стокгольмского аэропорта Арланда вспыхнул пожар, сообщили СМИ

СТОКГОЛЬМ, 30 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Пожар в здании старой мастерской, располагающейся рядом со стокгольмским аэропортом Арланда, начался в середине дня понедельника, сообщает шведское телевидение SVT.

Уточняется, что мастерская находится в процессе перестройки. По сообщениям пожарных, здание находится близ ангара скандинавской авиакомпании SAS, какого-либо риска для распространения пожара или взрыва нет.

"Взлетно-посадочная полоса 3 может оказаться под влиянием дыма, но, если это произойдет, то движение будет направлено в другое место", — сказал телевидению представитель спасательной службы Стокгольма Ларс Карлборг.

Сообщений об изменении авиадвижения в и из аэропорта не поступало. Сообщение о пожаре поступило в полицию в 14.06 мск.