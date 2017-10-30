Ассанж уверен, что жизням сотрудников WikiLeaks ничто не угрожает

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж считает, что жизням сотрудников организации ничто не угрожает, об этом он сообщил в интервью программе "Познер".

Интервью было снято в посольстве Эквадора в Лондоне, где Ассанж находится с 2012 года.

"На самом деле не все в нашей организации знают, что будет нашей следующей публикацией, из соображений безопасности, но я говорю со своим персоналом, объясняю, что именно мы собираемся делать. Уверен, что стратегия найма персонала, которой мы следуем, вряд ли приведет к убийству кого-либо из служащих. Разумеется, за нашими людьми будут пристально наблюдать, возможно, их будут арестовывать, преследовать, им будет сложнее найти другую работу, это неизбежно", — сказал Ассанж.