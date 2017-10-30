Израильские военные взорвали туннель, проложенный боевиками из Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт – РИА Новости. Израильские военные обнаружили и уничтожили подземный туннель, который прорыли палестинские боевики из сектора Газа на территорию еврейского государства, сообщил в понедельник журналистам источник в армейском командовании.

Постройку туннеля офицер назвал "недопустимым посягательством" на суверенитет Израиля, возложил ответственность на правящее в анклаве движение ХАМАС, но дал понять, что армия не заинтересована в эскалации напряженности на южных рубежах страны.

"Силы южного военного округа нейтрализовали террористический туннель, который вел на юг Израиля из окрестностей (палестинского города) Хан-Юнис", — сказал источник, добавив, что подземный ход был взорван с территории Израиля.

"Террористическими" израильтяне обычно называют туннели, которые строят палестинские боевики для тайного перехода границы с диверсионными целями.

Офицер сообщил, что найти туннель военным позволило "прорывное техническое решение". "Мы задействовали новую технологию, которую не использовали прежде", — отметил он.