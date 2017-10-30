Израильские военные взорвали туннель, проложенный боевиками из Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт – РИА Новости. Израильские военные обнаружили и уничтожили подземный туннель, который прорыли палестинские боевики из сектора Газа на территорию еврейского государства, сообщил в понедельник журналистам источник в армейском командовании.
"Силы южного военного округа нейтрализовали террористический туннель, который вел на юг Израиля из окрестностей (палестинского города) Хан-Юнис", — сказал источник, добавив, что подземный ход был взорван с территории Израиля.
Офицер сообщил, что найти туннель военным позволило "прорывное техническое решение". "Мы задействовали новую технологию, которую не использовали прежде", — отметил он.