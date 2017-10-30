США и Румыния проведут наблюдательный полет над Белоруссией и Россией

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. США и Румыния проведут наблюдательный полет над территориями Белоруссии и России с 30 октября по 3 ноября, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского Минобороны.

"C 30 октября по 3 ноября в рамках договора по открытому небу планируется проведение наблюдательного полета миссии Румынии и США над территорией группы государств-участников Республика Беларусь и Российская Федерация", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, целью проведения наблюдательного полета является контроль военной деятельности на территориях наблюдаемых государств.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после Холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия. Как правило, полеты России и стран НАТО проводятся на взаимной основе.