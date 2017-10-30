Шарий: когда мне снится Украина, я просыпаюсь в холодном поту

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украинский журналист Анатолий Шарий, уже пять с половиной лет проживающий в Европе, рассказал порталу Ukraina.ru о своем отношении к ситуации на Украине.

В частности, он прокомментировал недавние акции протеста в Киеве, одним из инициаторов которых был Михаил Саакашвили. На его взгляд, у бывшего губернатора Одесской области есть шансы стать президентом.

"В Украине возможно все. В том числе и Михаил Саакашвили в качестве президента", — заявил он.

По его словам, протесты были согласованны с американцами, которые, вероятно, захотят избавиться от Порошенко, потому что он в своей стране творит "что-то запредельное". Вашингтон может предпочесть ему Саакашвили, который по крайней мере будет бороться с коррупцией, отметил журналист.

На его взгляд, нынешний украинский режим, который он называет преступным, смог устоять благодаря народу, который не " желает ничего делать и даже думать". "Народ нагибают как угодно. Народ терпит и говорит: "Нагибайте меня сильней", — жалуется журналист.

Он отметил, что сильного желания вернуться на родину после нескольких лет в Европе у него нет.

"Я мог бы сейчас сказать: "Я сплю и вижу эту страну". Но это было бы неправдой. Если мне эта страна начинает сниться, я просыпаюсь в холодном поту ", — заявил он.

Шарий также признался, что не верит в будущее ДНР и ЛНР. На его взгляд, эти территории вернуться в состав Украины, хотя, по его словам, трудно представить, что там начнется, когда это произойдет.