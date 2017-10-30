Таиланд аннулировал паспорта экс-премьера Чинават, бежавшей из страны

БАНГКОК, 30 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Таиланда аннулировало четыре паспорта бывшей премьер-министра Йинглак Чинават, осужденной заочно на пять лет тюремного заключения и бежавшей из страны, сообщает в понедельник телеканал Thai PBS со ссылкой на национальную полицию.

"Мы обратились с просьбой в МИД об аннуляции паспортов Чинават, и МИД аннулировал 27 октября четыре паспорта бывшего премьера: два дипломатических и два общегражданских", — заявил в понедельник журналистам заместитель начальника главного управления национальной полиции Таиланда генерал Сивара Рангсипхраманакун, слова которого цитирует сайт телеканала.

Генерал сообщил, что ни одна из стран, в которые был направлен запрос на розыск Чинават по линии Интерпола, пока не прислала ответа.

​Чинават — демократически избранный премьер-министр Таиланда в 2011 – 2014 годах. После военного переворота, который сверг ее правительство, ей были предъявлены обвинения в халатности и попустительстве коррупции при исполнении правительственной дотационной социальной программы рисового залога. В ходе этой программы государство закупало рис у фермеров, составляющих большинство таиландского электората, по ценам, почти в два раза выше рыночных, для продажи за рубеж по прямым межправительственным сделкам.

Падение мировых цен на рис, массовые уличные выступления оппозиции, парализовавшие работу правительства в 2013 – 2014 годах и коррупция в нижних звеньях системы исполнения привели к краху программы, которая была одним из основных предвыборных обещаний Чинават. Слушания по делу бывшего премьера продолжались более полутора лет. 25 августа 2017 года, в день оглашения приговора, Чинават не явилась в суд. Позже выяснилось, что она покинула Таиланд 23 августа, отправившись сначала в Дубай, а потом в Лондон. 27 сентября суд заочно приговорил ее к пяти годам тюремного заключения.