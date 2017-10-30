Капитан подлодки Nautilus согласился остаться под арестом до 15 ноября

Изобретатель Петер Мадсен беседует с полицейским в порту Драгоер к югу от Копенгагена. Архивное фото

Изобретатель Петер Мадсен беседует с полицейским в порту Драгоер к югу от Копенгагена. Архивное фото

СТОКГОЛЬМ, 30 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Датский изобретатель и владелец подлодки Nautilus Петер Мадсен, подозреваемый в убийстве шведской журналистки Ким Валль, согласился на продление своего ареста до 15 ноября.

"Я только что сообщила прокурору, что мой клиент согласен с продлением в связи с имеющимися основаниями до 15 ноября. Других комментариев у меня нет", — сказала адвокат изобретателя Бетина Хальд Энгмарк и слова которой процитированы на сайте Радио Дании DR.

Мадсен подозревается в преднамеренном или непреднамеренном убийстве шведской журналистки, планировавшей написать статью об изобретателе, и в непристойном обращении с телом.

Ким Валль исчезла после плавания с Мадсеном на построенной им подлодке Nautilus 10 августа вечером. Контакт с изобретателем установили на следующий день, подлодка затонула, а сам он сумел спастись. Сначала Мадсен утверждал, что высадил журналистку на берег вечером 10 августа, однако позже изменил показания, заявив, что журналистка погибла, ударившись о тяжелую крышку люка подлодки, а ее тело он похоронил в море.

Расчлененное тело женщины было найдено после нескольких дней поиска. Во время осмотра на торсе эксперты обнаружили множественные раны острым предметом, появившиеся непосредственно перед смертью или сразу же после нее.

Седьмого октября полиция Копенгагена сообщила, что обнаружила другие части тела — ноги и голову журналистки и что следов травм на черепе нет. Полиция пока не назвала причину гибели Ким Валль.

Сам Мадсен ранее говорил, что произошедшее является несчастным случаем, который сильно его шокировал. Подозреваемый также признал нарушение закона "захоронением" журналистки в море. Однако он пока не смог пояснить, почему тело журналистки нашли расчлененным.

После осмотра компьютера и жесткого диска, находившегося в мастерской Мадсена, там было найдено видео с кадрами пыток и казни женщин. Полиция поясняет, что кадры сняты не Мадсеном, а кем-то за рубежом. Сам Мадсен пояснил, что компьютер ему не принадлежит и доступ к нему был у многих.

Назначена судебно-психиатрическая экспертиза Мадсена, ее результаты ожидаются к концу года.