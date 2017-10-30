После ухода Барзани власть передана правительству Курдистана, заявили в ДПК

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. До новых президентских выборов исполняющий обязанности президента назначен не будет, сообщил РИА Новости представитель Демократической партии Курдистана в Москве Хошави Бабакр.

"Исполняющего обязанности (президента) не будет. Премьер самый главный сейчас. В данный момент власть передана правительству Курдистана. Там есть список полномочий (президента), которые перераспределяются между министерствами и премьер-министром. Например, больше полномочий у министерства пешмерга будет", — рассказал он.

В свою очередь, "Барзани остается лидером Демократической партии Курдистана", уточнил Бабакр.

Что касается личного участия Барзани в выборах, то он вряд ли будет баллотироваться повторно.

"Нет, я не думаю", — заявил Бабакр. Он напомнил также, что перед референдумом (о независимости Курдистана от Багдада — ред.) Барзани обещал, что ни он, ни члены его семьи не будут участвовать в новых выборах. Кроме того, считает Бабакр, Барзани устал от президентского поста – перед референдумом он столкнулся с давлением международного сообщества, есть внутренние политические и экономические проблемы.

"Хорошо, что инфаркт не получил. Я смотрю на его лицо, он сильно изменился. Это не какой-то радостный пост, (президент) в Курдистане. Может быть, в других странах этот пост более интересный, там больше плюсов", — считает Бабакр.