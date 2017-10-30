Офисы двух партий разгромили в Курдистане после отставки Барзани

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Представительства оппозиционных партий "Горан" и Патриотического союза Курдистана в городе Захо были накануне разгромлены в Иракском Курдистане, сообщил РИА Новости представитель Демократической партии Курдистана в Москве Хошави Бабакр.
"Офисы Патриотического союза Курдистана и "Горан" в городе Захо, это пограничный город с Турцией. Народ взволнованный был, на улицы выходили", — подтвердил РИА Новости информацию оппозиционеров Хошави Бабакр.
В воскресенье в законодательном собрании курдской автономии было зачитано послание Барзани в котором он заявил, что не будет продлевать свои полномочия главы автономии, истекающие 1 ноября.