В ДПК оценили режим прекращения огня между Багдадом и курдами

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Режим прекращения боевых действий между курдским ополчением и иракской армией соблюдается, сообщил РИА Новости представитель Демократической партии Курдистана в Москве Хошави Бабакр.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 27 октября объявил о приостановке военных действий на севере страны на сутки, затем режим прекращения огня был продлен.

"Боевые действия в данный момент приостановлены", — подтвердил Бабакр.

По мнению Бабакра, на развитие ситуации имеют значительное влияние международная коалиция и США. Сначала, считает представитель ДПК, они дали Багдаду "зеленый свет" на взятие под контроль нефтяной провинции Киркук. А затем повлияли на остановку наступления Багдада, в том числе, чтобы не допустить излишнего усиления влияния в Ираке шиитов и Ирана.

"Некоторые лидеры шиитского ополчения даже были включены США в санкционные списки", — отметил он.

Иракские силовики в середине октября начали операцию по возвращению контроля над спорными с курдами районами, в первую очередь городом Киркук и его окрестностями. Конфликт Багдада и курдской автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости.