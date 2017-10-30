В Бремене заявили о неисправности выехавшего за пределы ВПП самолета из РФ

БЕРЛИН, 30 окт – РИА Новости, Маргарита Костив. Зарегистрированный в РФ частный самолет, выехавший за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту немецкого Бремена, неисправен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального управления по расследованию авиационных происшествий.

Инцидент произошел накануне. Легкомоторный самолет приземлился в 15 метрах от взлетно-посадочной полосы, оказавшись на полосе зеленых насаждений. На борту находились только три члена экипажа, никто из них не пострадал. Аэропорт Бремена уже возобновил работу.

"Нет, самолет не исправен. Урон получен значительный. Сегодня, завтра и послезавтра он не сможет полететь. Нужно сначала устранить неисправность", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, сотрудники управления в настоящий момент находятся в Бремене, где собирают необходимую для расследования инцидента информацию. "Мы извлечем бортовой и речевой регистраторы. Сегодня мы также будем говорить с пилотом и вторыми пилотами. После мы напишем отчет о проведенном расследовании, это продлится примерно шесть недель", — сообщил представитель ведомства.

По его словам, три члена экипажа не пострадали, в данный момент они также находятся в Бремене. Собеседник агентства не смог сообщить, откуда прилетел самолет. "Этого я, к сожалению, пока не знаю. Я знаю только, что он был зарегистрирован в России", — добавил он.

В ночь на воскресенье на Германию обрушился ураган "Герверт", и, по версии пожарной службы, причиной инцидента мог стать сильный порыв ветра.