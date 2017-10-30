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В Бремене заявили о неисправности выехавшего за пределы ВПП самолета из РФ

14:1830.10.2017
(обновлено: 14:20 30.10.2017)
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© AFP 2017 / Michael BahloСамолеты в аэропорту Бремена, Германия. Архивное фотоСамолеты в аэропорту Бремена, Германия. Архивное фото
© AFP 2017 / Michael Bahlo

БЕРЛИН, 30 окт – РИА Новости, Маргарита Костив. Зарегистрированный в РФ частный самолет, выехавший за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту немецкого Бремена, неисправен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального управления по расследованию авиационных происшествий.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
В Калужской области военный самолет выкатился за пределы ВПП
Инцидент произошел накануне. Легкомоторный самолет приземлился в 15 метрах от взлетно-посадочной полосы, оказавшись на полосе зеленых насаждений. На борту находились только три члена экипажа, никто из них не пострадал. Аэропорт Бремена уже возобновил работу.

"Нет, самолет не исправен. Урон получен значительный. Сегодня, завтра и послезавтра он не сможет полететь. Нужно сначала устранить неисправность", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, сотрудники управления в настоящий момент находятся в Бремене, где собирают необходимую для расследования инцидента информацию. "Мы извлечем бортовой и речевой регистраторы. Сегодня мы также будем говорить с пилотом и вторыми пилотами. После мы напишем отчет о проведенном расследовании, это продлится примерно шесть недель", — сообщил представитель ведомства.

По его словам, три члена экипажа не пострадали, в данный момент они также находятся в Бремене. Собеседник агентства не смог сообщить, откуда прилетел самолет. "Этого я, к сожалению, пока не знаю. Я знаю только, что он был зарегистрирован в России", — добавил он.

В ночь на воскресенье на Германию обрушился ураган "Герверт", и, по версии пожарной службы, причиной инцидента мог стать сильный порыв ветра.

Последствия урагана "Герварт" в Европе
© REUTERS / Fabrizio BenschУраган "Герварт" обрушился в воскресенье утром на центр и север Германии.Последствия урагана Герварт в Германии. 29 октября 2017
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Ураган "Герварт" обрушился в воскресенье утром на центр и север Германии.
© REUTERS / Fabian BimmerВ результате прошедшего урагана во многих городах страны были затоплены улицы и повалены десятки деревьев.Последствия урагана Герварт в Германии. 29 октября 2017
© REUTERS / Fabian Bimmer
В результате прошедшего урагана во многих городах страны были затоплены улицы и повалены десятки деревьев.
© REUTERS / Axel SchmidtПожарная служба Берлина ввела в немецкой столице режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды.Люди с зонтиками стоят перед Рейхстаг в Берлине, Германия. 29 октября 2017 года
© REUTERS / Axel Schmidt
Пожарная служба Берлина ввела в немецкой столице режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды.
© AP Photo / dpa/Daniel BockwoldtПожарные спасают корову из реки Эльба под Гамбургом.Пожарные спасают корову из реки Эльба под Гамбургом, Германия. 29 октября 2017 года
© AP Photo / dpa/Daniel Bockwoldt
Пожарные спасают корову из реки Эльба под Гамбургом.
© REUTERS / Axel SchmidtВ Берлине по тревоге были подняты все отряды добровольной пожарной охраны.Последствия урагана Герварт в Германии. 29 октября 2017
© REUTERS / Axel Schmidt
В Берлине по тревоге были подняты все отряды добровольной пожарной охраны.
© AFP 2017 / dpa/Daniel BockwoldtВ немецкой столице и ещё нескольких федеральных землях ограничено движение железнодорожного транспорта.Автомобиль на затопленной улице Гамбурга во время урагана Герварт в Германии. 29 октября 2017
© AFP 2017 / dpa/Daniel Bockwoldt
В немецкой столице и ещё нескольких федеральных землях ограничено движение железнодорожного транспорта.
© AP PhotoЖелезнодорожный концерн Deutsche Bahn частично приостановил движение поездов в федеральных землях Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн, Гамбург, Мекленбург — Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.Последствия урагана Герварт в Германии. 29 октября 2017
© AP Photo
Железнодорожный концерн Deutsche Bahn частично приостановил движение поездов в федеральных землях Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн, Гамбург, Мекленбург — Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.
© REUTERS / Axel SchmidtИз-за шквалистого ветра и упавших деревьев в некоторых районах Германии и Чехии возникли проблемы с электроснабжением.Последствия урагана Герварт в Германии. 29 октября 2017
© REUTERS / Axel Schmidt
Из-за шквалистого ветра и упавших деревьев в некоторых районах Германии и Чехии возникли проблемы с электроснабжением.
© AFP 2017 / dpa/Bodo MarksВ Германии в результате урагана два человека погибли в федеральных землях Нижняя Саксония и Северный Рейн — Вестфалия, еще несколько пострадали.Последствия урагана Герварт в Германии. 29 октября 2017
© AFP 2017 / dpa/Bodo Marks
В Германии в результате урагана два человека погибли в федеральных землях Нижняя Саксония и Северный Рейн — Вестфалия, еще несколько пострадали.
© REUTERS / Axel SchmidtПассажиры на Центральном вокзале Берлина ожидают возобновления движения поездов.Пассажиры на Центральном вокзале Берлина. 29 октября 2017 года
© REUTERS / Axel Schmidt
Пассажиры на Центральном вокзале Берлина ожидают возобновления движения поездов.
© REUTERS / Fabian BimmerСпасатели освобождают улицы Гамбурга от деревьев, поваленных во время урагана.Последствия урагана Герварт в Германии. 29 октября 2017
© REUTERS / Fabian Bimmer
Спасатели освобождают улицы Гамбурга от деревьев, поваленных во время урагана.
© REUTERS / Fabian BimmerРебенок играет на затопленной площади Рыбного рынка в Гамбурге.Ребенок на затопленной площади Рыбного рынка Гамбурга, Германия. 29 октября 2017
© REUTERS / Fabian Bimmer
Ребенок играет на затопленной площади Рыбного рынка в Гамбурге.
© AP Photo / Petr David JosekПострадали от урагана и некоторые земли в Чехии. Здесь жертвами непогоды стали два человека: на них упали деревья. Железнодорожное сообщение в стране также было нарушено.Поврежденная крыша Ярмарочного дворца в Праге. 29 октября 2017
© AP Photo / Petr David Josek
Пострадали от урагана и некоторые земли в Чехии. Здесь жертвами непогоды стали два человека: на них упали деревья. Железнодорожное сообщение в стране также было нарушено.
© AFP 2017 / Michal CizekНа севере Польши разбился водитель автомобиля, врезавшегося в дерево, которое во время урагана упало на проезжую часть. Еще один мужчина погиб в юго-западной части страны после того, как на его машину рухнуло дерево.Женщина со своими собаками в парке Стромовка в Праге. 29 октября 2017
© AFP 2017 / Michal Cizek
На севере Польши разбился водитель автомобиля, врезавшегося в дерево, которое во время урагана упало на проезжую часть. Еще один мужчина погиб в юго-западной части страны после того, как на его машину рухнуло дерево.
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