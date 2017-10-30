МИД России прокомментировал осквернение памятника советским воинам в Софии

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Москва возмущена осквернением памятника советским воинам в Софии, надеется на наказание виновных, заявляет российское внешнеполитическое ведомство.

"Вызывает возмущение очередной акт вандализма в отношении памятника Советской Армии, расположенного в центре Софии. На днях были испачканы желтой краской фигуры воинов на одном из барельефов монумента и на скульптуре оставлены надписи оскорбительного содержания", — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что "в связи с вопиющим инцидентом посольством России в МИД Болгарии было сделано жесткое представление".

"Рассчитываем, что официальные власти страны примут, наконец, действенные меры по выявлению и наказанию виновных в осквернении мемориала, недопущению впредь глумления над памятью советских воинов, павших во имя освобождения Болгарии и Европы от нацизма", — отметили в министерстве.