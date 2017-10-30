В ЦИК Киргизии рассказали о хакерских атаках в день выборов президента

Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017

Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017

БИШКЕК, 30 окт – РИА Новости, Юлия Орлова. Более 80 тысяч хакерских атак отразила система защиты информационно-избирательной системы ЦИК Киргизии, половину из них — в день выборов президента, сообщила в понедельник представитель ЦИК республики Аскар Акимбаев.

Выборы президента Киргизии прошли 15 октября с использованием электронных урн, которые в момент закрытия участков автоматически передали на сервер ЦИК итоги голосования.

"Всего было совершено около 80 тысяч атак, из них 40 тысяч в день голосования. Непосредственно в момент закрытия участков произошло 19 тысяч попыток взлома. Наша система справилась", — сказал Акимбаев во время заседания.

На главный пост страны претендовали 11 кандидатов. ЦИК Киргизии в понедельник официально объявил победителем экс-премьера Сооронбая Жээнбекова, выдвинутого для участия в гонке правящей Социал-демократической партией республики (СДПК). Согласно протоколу, Жэннбеков набрал 920,62 тысячи или 54,22% голосов избирателей. Явка на выборах составила 56,3%.