В Шарм-эш-Шейхе прошла служба в память о погибших в катастрофе над Синаем

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 30 окт — РИА Новости. В главном соборе египетского курортного города Шарм-эш-Шейх — Церкви Всех Святых-небожителей в понедельник прошла служба в память о погибших в результате авиакатастрофы 31 октября 2015 года над Синаем.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Расследование продолжается до сих пор, ФСБ ранее квалифицировала случившееся как теракт. Авиасообщение между Россией и Египтом после катастрофы было приостановлено и не возобновилось до сих пор.

Чтобы почтить память погибших пассажиров и членов экипажа российского самолета в церковь пришли губернатор провинции Южный Синай Халед Фода, проживающие в Шарм-эш-Шейхе россияне, представители египетского турбизнеса и российские дипломаты.

Ожидается, что в понедельник также состоится закладка первого камня в основание монумента российско-египетской дружбы в гостиничном комплексе Domina в Шарм-эш-Шейхе.

До катастрофы 2015 года Шарм-эш-Шейх считался одним из излюбленных мест отдыха россиян. Россияне и британцы, в общей сложности, составляли более половины отдыхающих этого курорта. Здесь также на постоянной основе проживают несколько сотен россиян, занятых, в основном, в сфере туризма.