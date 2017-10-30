Приговор экс-премьеру Таиланда Чинават признали окончательным

БАНГКОК, 30 окт – РИА Новости, Евгений Беленький. Приговор специальной коллегии верховного суда Таиланда в уголовном деле о халатности в отношении бывшего премьер-министра Йинглак Чинават признан окончательным в связи с отсутствием апелляций сторон на этот приговор, заявил в интервью Третьему национальному телеканалу государственный обвинитель на процессе Чинават прокурор Сурасак Тритратракун.

Срок подачи апелляций в деле Чинават истек в пятницу, 27 октября 2017 года.

"Дело признано технически завершенным, приговор – окончательным, так как ни защита, ни обвинение не обжаловали судебного решения", — заявил прокурор.

27 сентября 2017 года Йинглак Чинават была заочно приговорена к пяти годам тюрьмы. На подачу апелляций сторонам процесса было дано 30 суток. Один из адвокатов Чинават, Норавит Лаланг, заявил журналистам в понедельник, что, так как у защиты нет никакой возможности связаться с Чинават, бежавшей из страны в конце августа, защита апелляцию не составляла и не просила суд о продлении срока подачи апелляций.

Эксперт: обеим сторонам было что обжаловать

Между тем, эксперт — Арун Пхончана, ветеран таиландской адвокатуры и бывший депутат парламента, внимательно следивший за процессом, полагает, что обе стороны могли бы обжаловать решение суда.

"Обеим сторонам было что обжаловать: Чинават считает себя невиновной, а обвинение считает решение суда половинчатым, однако, как мы видим, обе стороны воздержались от апелляции", — сказал Арун Пхончана РИА Новости в понедельник.

"То, что сторона обвиняемой не стала апеллировать, меня не очень удивляет: самой Чинават в стране нет, возвращаться она, видимо, пока не собирается, а ее защита не очень верит в возможность положительного для нее результата апелляции", — пояснил эксперт.

По его словам, удивление вызывает то, что апеллировать не стала сторона обвинения.

"Суд признал Чинават виновной в преступной халатности не по первоначальному обвинению, в котором говорилось, что на ней лежит вина за ущерб, нанесенный государству в результате халатности и попустительства коррупции в исполнении должностных обязанностей при руководстве осуществлением программы рисового залога, а только за то, что она допустила в рамках этой программы международную сделку по продаже риса, позже признанную фиктивной", — пояснил юрист, добавив, что ущерб государству от этой сделки был значительно меньше, чем ущерб, нанесение которого приписывало Чинават обвинение.

Он пояснил, что суд признал в своем постановлении, что Чинават как руководитель национальной рисовой комиссии, возглавлявшей исполнение программы, принимала в целом адекватные меры для предотвращения коррупции. По мнению эксперта, такое решение не могло удовлетворить обвинение. Тем не менее, обвинение решило воздержаться от апелляции. Видимо, обе стороны просто не увидели смысла в продолжении процесса, сказал он.

"Определенную роль, конечно, сыграл и тот факт, что в новой конституции, уже принятой и утвержденной королем Маха Ватчиралонгконом, есть статья, позволяющая обжаловать решения специальной коллегии верховного суда по делам лиц, занимающих политические должности в полной коллегии верховного суда, но закона, определяющего процедуру такого обжалования, пока еще нет", — добавил эксперт.

Йинглак Чинават, демократически избранному премьер-министру Таиланда в 2011 – 2014 годах, после военного переворота, который сверг ее правительство, были предъявлены обвинения в халатности и попустительстве коррупции при исполнении правительственной дотационной социальной программы рисового залога, в ходе которой государство закупало рис у фермеров, составляющих большинство таиландского электората, по ценам, почти в два раза выше рыночных, для продажи за рубеж по прямым межправительственным сделкам. Падение мировых цен на рис, массовые уличные выступления оппозиции, парализовавшие работу правительства в 2013 – 2014 годах и коррупция в нижних звеньях системы исполнения привели к краху программы, которая была одним из основных предвыборных обещаний Чинават. Слушания по делу бывшего премьера продолжались более полутора лет. 25 августа 2017 года, в день оглашения приговора, Чинават не явилась в суд. Позже выяснилось, что она покинула Таиланд 23 августа, отправившись сначала в Дубаи, а потом в Лондон. 27 сентября суд заочно приговорил ее к пяти годам тюремного заключения.