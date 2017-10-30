МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Московский зоопарк выразил соболезнования из-за смерти в Денверском зоопарке США амурского тигра Мартина, привезенного из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоопарка в понедельник.

Мартина (в России он носил имя Умар) усыпили в субботу в возрасте трех лет, после того как у него обнаружили лейкемию в финальной стадии. Тигра привезли из Москвы в июне, и он не успел дожить даже до конца акклиматизационного периода.

"Московский зоопарк выражает соболезнования по случаю утраты амурского тигра, который состоял в глобальной программе управления популяцией амурских тигров", — говорится в сообщении.

Ранее тысячи американцев выразили свои соболезнования в соцсетях.

Мартин (Умар) участвовал в международной программе по сохранению амурских тигров, в зоопарке Денвера его ждала невеста. Зоосад в российской столице успешно разводит этот подвид и передает животных в зоопарки всего мира: в частности родные братья Умара будут переданы в зоопарки в Бельгии и Японии. Все тигры родились у природных родителей.