В США рассказали подробности о болезни привезенного из России тигра

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Состояние амурского тигра Мартина (Умара) перед его отправкой из Московского зоопарка в Денвер было нормальным, его рак развивался очень быстро, сообщает зоопарк Денвера, где тигра в субботу усыпили.

Мартина (в России он носил имя Умар) усыпили в субботу в возрасте трех лет, после того как у него обнаружили лейкемию в финальной стадии. Тигра привезли из Москвы в июне, и он не успел дожить даже до конца акклиматизационного периода.

"Медицинские записи Мартина из Московского зоопарка не показывали каких-то значительных паталогий. Результаты обследования, проведенного в июне перед отправкой в Денвер, тоже были нормальными", — говорится в сообщении.

"Сотрудники говорят, что его угасание было резким", — сообщает зоопарк в Facebook.