СМИ: на Мальте прошли массовые демонстрации в память убитой журналистки

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Несколько тысяч человек провели демонстрацию в память убитой журналистки Дафни Каруаны Гализии в мальтийском городе Слима, сообщает газета Times of Malta.

Как сообщает издание, участники акции призвали местные власти провести тщательное расследование убийства журналистки. Некоторые из протестующих потребовали отставки начальника полиции Мальты и генерального прокурора. При этом о каких-либо инцидентах во время демонстрации не сообщается.

Журналистка и блогер Дафни Каруана Гализия погибла при взрыве машины в мальтийском селении Бидниджа. СМИ сообщали, что машину взорвали дистанционно с помощью мобильного телефона. Гализия проводила собственные расследования случаев государственной коррупции и заявила о связи премьера Мальты Джозефа Муската и его жены с компанией, фигурирующей в "панамских документах".

Мальтийские власти попросили участвовать в расследовании агентов ФБР, Скотланд-Ярд и криминалистов из Нидерландов. Правительство предложило 1 миллион евро в качестве награды за информацию, которая поможет в расследовании. Сбор средств для выплаты вознаграждения за информацию по делу начали общественные активисты. Также награду в 20 тысяч евро за информацию об убийстве журналистки объявил основатель Wikileaks Джулиан Ассанж.