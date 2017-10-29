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В мире

В Лондоне зачитали имена жертв политических репрессий в СССР

20:4829.10.2017
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© РИА Новости / Фирсова ТатьянаЛондон. Архивное фотоЛондон. Архивное фото
© РИА Новости / Фирсова Татьяна

ЛОНДОН, 29 окт — РИА Новости, Наталья Копылова. В Лондоне в четвертый раз вспомнили и зачитали имена жертв политических репрессий в СССР в рамках акции "Возвращение имен", передает корреспондент РИА Новости.

Телеведущая Ксения Собчак на пресс-конференции. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Акция "Возвращение имен" проводится в России в 11-й раз, а в Великобритании — в четвертый. Русскоязычные жители Лондона в воскресенье подходили к Ялтинскому мемориалу недалеко от музея Виктории и Альберта на Кромвель роуд и зачитывали имена жертв политических репрессий из многостраничного списка. В этом году читали фамилии из общего списка жертв общества "Мемориал", начинавшиеся с буквы "П".

По словам организатора акции Игоря Кононко, в акции приняло участие много молодежи, среди них есть и потомки репрессированных. "Сегодня практически все, кто пришел, — молодые люди. В предыдущие годы приходили абсолютно разного возраста люди, был даже один человек 80 лет", — сказал он РИА Новости.

Открытие мемориала Сад памяти на Бутовском полигоне
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Более восьми часов будут зачитывать имена жертв репрессий в Бутово
Собравшиеся читали списки, общались и пытались дать свою оценку событиям прошлого века. "В 30-е годы ХХ века происходили события, которые нам очень трудно понять, трудно уложить в голове. Большое количество людей, которые жили обычной жизнью, вдруг оказались расстреляны или провели много лет в лагерях. Нам это трудно сейчас понять. И по-прежнему мы видим, что невинных людей сажают в тюрьму. Проводя аналогию с тем временем, мы можем видеть, к чему может привести равнодушие", — заметил Кононко.

По его мнению, всесторонняя историческая, моральная и политическая оценка репрессиям до сих пор не дана. "Что касается оценки тех событий, то это тяжело почувствовать и тяжело понять. Также отсутствует понятие реабилитации репрессированных, которая прошла в две волны в 50-е и 90-е годы. Это понятие до сих пор отсутствует в общественном сознании. Ценность жизни в России до сих пор дисконтирована. Я вижу это и чувствую. Когда будет дана надлежащая оценка, тогда, наверное, и уйдет этот дисконт", — считает собеседник агентства.

В России 30 октября отмечается День памяти жертв советских репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. В Москве в понедельник планируется открытие общенационального мемориала "Стена скорби".

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Лихой казак
а вам не трудно понять, что за последние три века англо-саксы более чем в ста двадцати странах мира осуществляли интервенцию, оккупацию, геноцид, вывоз ресурсов, разграбление культурных ценностей, работорговлю аборигенами и смену законных правительств? попросите британских ученых пусть вам подсчитают и в качестве брошюрок раздадут, будете зачитывать раз в год!
21:04
29.10.2017
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Иван Иванов
память как и уважение к человеку могут почему-то подвергаться сомнению возможно это как-то зависит от качества жизни людей от уровня пенсий и цен на необходимое и тогда возможно и цены на книги по истории своей страны станут доступнее и появится передача о например писателе януше пшимановском и его книге посвященной памяти героев
20:58
29.10.2017
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