В Турции за день задержали более 60 подозреваемых в связях с ИГ*

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Полиция Турции задержала в воскресенье в провинциях Бурса и Эрзурум 61 человека, подозреваемого в связях с террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщает Anadolu со ссылкой на источники в силовых структурах.

В ходе операции в центральной части провинции Эрзурум правоохранительные органы задержали 22 подозреваемых. По данным источников, полиция также изъяла в ходе рейда партию оружия, документы и носители с информацией.

В Бурсе сотрудники полиции задержали 39 человек, предположительно, связанных с ИГ. По данным источника агентства, среди них были два гражданина Азербайджана и 28 сирийцев, включая восемь несовершеннолетних.

* Террористическая организация, запрещенная в России.