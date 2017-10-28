В Пентагоне заявили о росте ядерной угрозы со стороны КНДР

ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Угроза со стороны Северной Кореи из-за незаконных баллистических пусков и ядерных испытаний возросла, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Сон Ён Му.
Визит Мэттиса в Сеул начался 27 октября. Консультации военных ведомств проходят в преддверии визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.