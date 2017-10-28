США и Южная Корея призвали КНДР к соблюдению резолюций ООН

ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. США и Южная Корея призывают Пхеньян к соблюдению многочисленных резолюций ООН по вопросу его баллистической и ядерной программы, говорится в заявлении Пентагона, выпущенном по итогам встречи главы ведомства Джеймса Мэттисса и его южнокорейского коллеги Сон Ёна Му.
Визит Джима Мэттиса в Сеул начался 27 октября. Консультации военных ведомств проходят в преддверии визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.