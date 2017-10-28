Хакеры атаковали сайт испанского официального государственного бюллетеня

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Хакеры из группы Anonymous в пятницу пытались взломать сайт официального государственного бюллетеня Испании, сообщает издание Pais.

По информации издания, хакеры пытались атаковать сайт в момент, когда там должны были быть опубликованы принятые советом министров меры для урегулирования кризиса в Каталонии.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Пучдемон в субботу отказался признавать решение Мадрида по введению правительством Испании прямого правления в автономии и призвал к "демократическому сопротивлению".

Ранее сообщалось, что хакеры из группы Anonymous предприняли массированную атаку на ряд испанских сайтов, в том числе некоторых министерств и Народной партии. Отмечалось, что они обрушили сайт Конституционного суда страны. Кроме того, в рамках объявленной хакерами "Операции "Освободите Каталонию" они подвергли атакам сайты министерств экономики, развития и юстиции, которые не работали некоторое время.