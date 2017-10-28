Перед Хеллоуином Трамп встретился с детьми журналистов в Овальном кабинете

ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед Хеллоуином встретился с детьми журналистов Белого дома в овальном кабинете, раздал им конфеты и удивился, что у представителей СМИ могут быть такие "прекрасные дети".

В пятницу журналисты пула Белого дома могли привести с собой на работу детей в нарядных костюмах перед празднованием Хеллоуина.

"Вау, какой устрашающий наряд, ты кто?" — спросил Трамп у одного из детей. "Я не могу поверить, что СМИ сделали таких прекрасных детей", — продолжил американский президент.

Около десяти детей обступили стол президента, их родители-журналисты в это время также находились в овальном кабинете.

"Ты плачешь?" — спросил президент у девочки. "Она — японка", — ответил другой ребенок Трампу.

Президент не растерялся и рассказал, что скоро посетит эту страну. "Я знаю", — сказала девочка.

"У вас прекрасный родители, не так ли?" — продолжил Трамп.

После этого официальный представитель Белого дома Сара Сандерс принесла коробку конфет. Трамп рассказал детям, что эти конфетки из Белого дома.

"Это из Белого дома. У тебя нет проблем с весом, это хорошо. Бери все, что хочешь", — продолжил он.

Трамп не смог устоять и не задать вопроса о том, как к детям относится пресса, то есть, их собственные родители.

"Так как к вам относится пресса? Я уверен, что к вам относится пресса лучше, чем к кому бы то ни было в мире", — сказал Трамп смеясь.

"Поздравляю, ребята, здесь вы проделали отличную работу. Прекрасные дети", — обратился в конце встречи с детьми Трамп к присутствующим журналистам.

Хеллоуин отмечается 31 октября. Наиболее широко празднуется в США и Канаде, в последнее время он стал популярным в Европе и России.