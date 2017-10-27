Белый дом отказался предоставить свидетельства "сговора Клинтон с Россией"

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс отказалась предоставить свидетельства "сговора Клинтон с Россией", о котором написал президент Дональд Трамп.

Сандерс спросили на брифинге, какие имеются доказательства сговора, на что Сандерс заявила, что "президент настаивает на прозрачности в общении с конгрессом" и отказалась от дальнейших комментариев.

Трамп написал ранее в Twitter, что "не было никакого сговора Трампа с Россией, а был сговор с Хиллари Клинтон".

Ранее министерство юстиции и комитеты обеих палат конгресса начали расследование предполагаемого "сговора Трампа с Россией" на выборах, наличие которого опровергают как в Кремле, так и в Белом доме. Трамп обвинил своего проигравшего соперника на президентских выборах Хиллари Клинтон в аналогичном сговоре с Россией на основании урановых сделок окружения Клинтон. Республиканцы в конгрессе инициировали расследование и в отношении штаба Клинтон.