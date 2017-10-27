В пригороде Тегерана на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв

Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото

Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва в пятницу на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в пригороде Тегерана, сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя местных властей.

جزئیات انفجار در پالایشگاه نفت تهرانhttps://t.co/5vJxYf2W2s — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 27 октября 2017 г.

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Взрыв произошел в городе Рей около 16.00 по местному времени (15.30 мск), спровоцировав пожар. По меньшей мере шесть человек погибли, двое получили серьезные ранения.

По словам представителя властей, к настоящему времени пожар "полностью потушен".