В пригороде Тегерана на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва в пятницу на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в пригороде Тегерана, сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя местных властей.
جزئیات انفجار در پالایشگاه نفت تهرانhttps://t.co/5vJxYf2W2s— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 27 октября 2017 г.
Взрыв произошел в городе Рей около 16.00 по местному времени (15.30 мск), спровоцировав пожар. По меньшей мере шесть человек погибли, двое получили серьезные ранения.
По словам представителя властей, к настоящему времени пожар "полностью потушен".