В Бахрейне при нападении на автобус пострадали несколько полицейских

ДУБАЙ, 27 окт — РИА Новости. Нападение на автобус с полицейскими на одной из главных магистралей столицы Бахрейна Манамы привело к ранению нескольких сотрудников сил правопорядка, сообщило в пятницу МВД Бахрейна в своем микроблоге в социальной сети.

Как отметило министерство, "теракт против автобуса, перевозившего полицейских, произошел на улице Халифы бен Салмана вблизи района Жед Хафс". Начато расследование инцидента.

Нападения на полицейских нередко случаются в Бахрейне в районах, где проживает шиитское большинство. Там действуют молодежные оппозиционные группировки, которые выступают против правящего режима в королевстве, считая, что силы безопасности охраняют его интересы.