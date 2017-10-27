Twitter изменил политику удаления данных во время выборов в США

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Администрация Twitter внесла изменения в политику социальной сети по удалению данных пользователей в разгар президентской гонки в США в 2016 году, пишет издание Politico.
Решение компании вызвало жалобы со стороны частных исследовательских центров. Как заявил директор оксфордской команды по исследованиям в области компьютерной пропаганды Сэмуэль Вули, изменения были внесены "в поворотный с политической точки зрения момент", несмотря на предупреждения специалистов о том, что соцсеть "является инструментом манипуляции общественным мнением в подобные моменты".
В четверг соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Как пояснили в компании, данное решение было сделано на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года и впоследствии скрыл этот факт от комитета по разведке США а во время слушаний. RT же от предложения Twitter отказался. А в Sputnik заявили, что в агентство никогда не использовало платное продвижение в Twitter. В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik назвали стремлением к блокировке СМИ РФ и пообещали ответные меры, в Союзе журналистов РФ сочли это нарушением базового принципа свободы слова.