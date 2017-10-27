Twitter изменил политику удаления данных во время выборов в США

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Администрация Twitter внесла изменения в политику социальной сети по удалению данных пользователей в разгар президентской гонки в США в 2016 году, пишет издание Politico.

Компания огласила нововведения в июне и сентябре 2016 года. Согласно заявлению, при удалении сообщений пользователем или изменении сообщения, а также при удалении аккаунтов, все остальные пользователи, у кого был доступ к этим сообщениям или аккаунтам, должны были уничтожить любую сохранившуюся о них информацию. Если они не исполняли этих требований, компания оставляла за собой право самостоятельно исключить ее из базы данных Twitter.

Решение компании вызвало жалобы со стороны частных исследовательских центров. Как заявил директор оксфордской команды по исследованиям в области компьютерной пропаганды Сэмуэль Вули, изменения были внесены "в поворотный с политической точки зрения момент", несмотря на предупреждения специалистов о том, что соцсеть "является инструментом манипуляции общественным мнением в подобные моменты".

Представитель Twitter заявил газете, что компания придерживается принципа обновления контента для того, чтобы он соответствовал текущей ситуации. "Мы уточняли нашу политику несколько раз, основываясь на изменениях нашей общей политики конфиденциальности и на реакции разработчиков".

В четверг соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Как пояснили в компании, данное решение было сделано на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года и впоследствии скрыл этот факт от комитета по разведке США а во время слушаний. RT же от предложения Twitter отказался. А в Sputnik заявили, что в агентство никогда не использовало платное продвижение в Twitter. В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik назвали стремлением к блокировке СМИ РФ и пообещали ответные меры, в Союзе журналистов РФ сочли это нарушением базового принципа свободы слова.