Госсекретарь США полностью поддерживает Трампа, заявили в Госдепе

Президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме в Вашингтоне, округ Колумбия. 16 октября 2017

Президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме в Вашингтоне, округ Колумбия. 16 октября 2017

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон полностью поддерживает президента Дональда Трампа, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

Многие американские СМИ на протяжении нескольких месяцев сообщали о противоречиях между Трампом и Тиллерсоном. В частности, эти противоречия касались политики США в отношении Ирана и КНДР.

"Госсекретарь полностью поддерживает президента США, и я знаю, что президент поддерживает госсекретаря Тиллерсона", — сказала она в интервью телеканалу Fox News.

По ее словам, Трамп и Тиллерсон "не всегда будут соглашаться" по проводимой политике, но Трамп хочет привлечь в администрацию людей с различными взглядами и бэкграундом.

"Но, в конце концов, наша политика — президентская политика, и мы продвигаем приоритеты президента в политике", — добавила Науэрт.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что Тиллерсон нелестно отзывался о Трампе и намеревался летом покинуть свой пост, но остался после уговоров вице-президента Майка Пенса. Тиллерсон опроверг эту информацию, заявив, что "остается привержен президенту", а Трамп обвинил телеканал в распространении заведомо ложных сведений и потребовал извинений.

После этого Трамп, комментируя сообщения о том, что Тиллерсон употребил ругательство в его адрес, предложил сравнить его и свои результаты теста на определение коэффициента интеллекта (IQ).