США надеются на прогресс по религиозной свободе в России, заявил Хантсман

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. США хотели бы видеть большего прогресса в области религиозной свободы в России, заявил в пятницу посол Соединенных Штатов в РФ Джон Хантсман.

Отвечая на вопрос пользователей Twitter о ситуации вокруг запрета признанной экстремистской в РФ организации "Свидетелей Иеговы", Хантсман подчеркнул, что право на свободу вероисповедания закреплено в конституции как США, так и России.

"В США свобода совести имела краеугольное значение для формирования нашей страны на раннем этапе, нашего восприятия, как самих себя, так и остального мира. Свобода вероисповедания была и остается до сих пор принципиально важным элементом американской нации. Также интересно обратить внимание на то, что страны, которые разделяют такие взгляды на свободу совести, которые поощряют это право, как правило, являются более экономически процветающими", — сказал Хантсман в видеоролике, опубликованном в официальном аккаунте дипмиссии в Twitter.

#ПосолСША Джон Хантсман: "Надо найти лучшие способы определения общих интересов и использовать их в ходе решения проблем". #AsktheAmbassador pic.twitter.com/3zqWEzDytr — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 26 октября 2017 г.

"Хотелось бы видеть большего прогресса в области религиозной свободы и здесь, в России. Я много слышал и читал о случаях, когда религиозные убеждения попирались. Считаю, что в долгосрочной перспективе это является неблагоприятной тенденцией. Но хочется верить, что Россия останется верной принципам собственной конституции в том, что касается свободы вероисповедания", — добавил посол США.

Верховный суд РФ ранее признал законной ликвидацию "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" (головная организация, управляющая филиалами организации в РФ), признав ее деятельность экстремистской. "Свидетели Иеговы" отмечали, что решение ВС РФ касается 2277 религиозных групп "Свидетелей" по стране, объединяющих 175 тысяч их последователей.

Минюст, среди прочего, вменял "Свидетелям Иеговы" отказ их адептов от переливания крови. В целом, по мнению министерства, работа "Свидетелей" "порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности". Юристы "Свидетелей Иеговы" отвергали все претензии Минюста, отмечая, в частности, что отказ от переливания крови не является экстремизмом.