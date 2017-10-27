В Азербайджане заявили о задержании экстремистов, воевавших в Сирии и Ираке

БАКУ, 27 окт – РИА Новости. Спецслужбы Азербайджана в рамках антитеррористической операции задержали четверых экстремистов, участвовавших в боях в Сирии и Ираке, сообщила в пятницу пресс-служба Службы госбезопасности (СГБ).

"СГБ Азербайджана продолжает антитеррористические мероприятия. 27 октября члены радикально-религиозной группировки, участвовавшие в боях в Сирии и Ираке, граждане Азербайджана Алиев Хасрет Алигусейн оглу, Насруллаев Эмиль Ровшан оглу, Дадашев Эльшад Гусейнага оглу и Эйналов Заур Талыб оглу были задержаны сотрудниками СГБ", — говорится в сообщении пресс-службы.