ВАРШАВА, 27 окт – РИА Новости. Новая польская комиссия, которая расследует обстоятельства крушения самолета президента Леха Качиньского под Смоленском, выявила резкий рост температуры на борту Ту-154, сообщил глава минобороны страны Антони Мачеревич.
"Перед серией аварией в воздухе произошел скачок температуры… Это произошло перед серией аварий в воздухе — аварии генератора, двигателя, высотомера", — сказал Мачеревич в эфире Польского телевидения, добавив, что "эта серия аварий была одной из причин катастрофы".
Он уточнил, что датчик, зафиксировавший скачок температуры, находился не внутри самолета, а снаружи. По словам министра, в настоящее время эксперты занимаются исключением "всех других возможных объяснений этого явления", помимо взрыва на борту.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Ранее в интервью РИА Новости председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы Алексей Морозов сообщил, что комиссия не выявила в ходе своего расследования 2010-2011 годов воздействия на борт взрывчатых веществ.