ВАРШАВА, 27 окт – РИА Новости. Новая польская комиссия, которая расследует обстоятельства крушения самолета президента Леха Качиньского под Смоленском, выявила резкий рост температуры на борту Ту-154, сообщил глава минобороны страны Антони Мачеревич.

Ранее глава польского МО заявил, что "в записи одного из регистраторов" президентского Ту-154 был найден "момент взрыва", в настоящее время проводится анализ и исключение "всякой возможности другой интерпретации этой электронной записи".

"Перед серией аварией в воздухе произошел скачок температуры… Это произошло перед серией аварий в воздухе — аварии генератора, двигателя, высотомера", — сказал Мачеревич в эфире Польского телевидения, добавив, что "эта серия аварий была одной из причин катастрофы".

Он уточнил, что датчик, зафиксировавший скачок температуры, находился не внутри самолета, а снаружи. По словам министра, в настоящее время эксперты занимаются исключением "всех других возможных объяснений этого явления", помимо взрыва на борту.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.

Ранее в интервью РИА Новости председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы Алексей Морозов сообщил, что комиссия не выявила в ходе своего расследования 2010-2011 годов воздействия на борт взрывчатых веществ.