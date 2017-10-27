Мэттис и глава МИД Южной Кореи подтвердили курс на сотрудничество по КНДР

ТОКИО, 27 окт – РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва в ходе состоявшихся в пятницу переговоров подтвердили намерение двух стран расширять взаимодействие для урегулирования ситуации на Корейском полуострове на фоне продолжающихся провокационных действий со стороны КНДР, говорится в пресс-релизе южнокорейского МИД.

"Министр Кан отметила, что две страны (США и Южная Корея – ред.) поддерживали единую оборонительную тактику и политику сдерживания в ответ на ядерные и ракетные угрозы со сторон КНДР, и подчеркнула чрезвычайную важность поддержания тесного взаимодействия между Южной Кореей и США для твердых ответных действий на провокации КНДР и поддержания стабильной ситуации (на Корейском полуострове – ред.)", — отмечается в пресс-релизе южнокорейского МИД.

В свою очередь, Мэттис подтвердил неизменность и прочность американо-южнокорейского альянса и отметил, что намерен и дальше развивать сотрудничество в рамках альянса с целью урегулирования проблемы вокруг КНДР, говорится в релизе.

Глава Пентагона прибыл в Южную Корею из Таиланда, где присутствовал на похоронах короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX), и посетил расположенную на границе с КНДР демилитаризированную зону (ДМЗ).

На следующей неделе начинается азиатское турне президента Дональда Трампа, в ходе которого он посетит и Южную Корею. Ранее сообщалось, что в Белом доме идут дискуссии о возможности его визита в демилитаризованную зону. Сам Трамп уклонился от прямого ответа на этот вопрос.

Посещение ДМЗ лидерами США и их союзников традиционно воспринимается крайне негативно северокорейским руководством.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.