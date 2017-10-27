Экс-помощник генпрокурора США: Twitter поддался антироссийской истерии

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Twitter и Facebook поддались антироссийской истерии, заявил в пятницу бывший помощник генерального прокурора США, специалист по конституционному праву Брюс Файн (Bruce Fein).

В четверг американская соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Как пояснили в компании, данное решение было сделано на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года и впоследствии скрыл этот факт от комитета по разведке США а во время слушаний. RT же от предложения Twitter отказался. А в Sputnik заявили, что агентство никогда не использовало платное продвижение в Twitter. В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik назвали стремлением к блокировке СМИ РФ и пообещали ответные меры, в Союзе журналистов РФ сочли это нарушением базового принципа свободы слова.

"Это, определенно, не исходит из каких-то высоких моральных принципов… Именно в этом их цель — делать деньги. Это всего лишь отголосок озабоченности конгресса и публики темой того, что Россия представляет следующую большую угрозу, как она свергает наше правительство", — заявил Файн РИА Новости.

По его словам, Twitter и Facebook поддались истерии вокруг вовлеченности России в президентской избирательной кампании 2016 года".

"Им надо что-то сделать, чтобы они могли попытаться подтолкнуть конгресс принять очень слабый подход к регулированию, пока они рассматривают разные виды законодательных мер. Таким образом, Twitter говорит: "Саморегулирование действительно работает, потому что мы подвергнем цензуре любой российский голос или российское присутствие", — добавил Файн.

"Здесь мы видим, как пресса становится придатком власти, а не наоборот… Они всем управляют, у них есть деньги, ресурсы и взятки, они могут платить людям, чтобы те показывали, что Россия – это следующая угроза", — отметил он.

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя решение Twitter заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik, выразила сожаление в связи с этим шагом, в том числе в свете возможных ответных мер России в отношении американских СМИ. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Sputnik, платное продвижение в Twitter никогда не использовалось – на Sputnik подписывались те, кто ищет альтернативный взгляд на новости и кому надоел "мэйнстрим".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.