Главе израильского оборонного концерна отказали в визе в США

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Американские власти отказываются выдавать въездную визу президенту израильского оборонного концерна Israel Aerospace Industries (IAI), пишет портал DefenseNews; по его данным, это может быть связано с бизнес-контрактами, которые компания заключала с американским ученым, позже обвиненным в шпионаже.

Как сообщает портал, нынешние власти США тем самым продолжают политику бывшего лидера Барака Обамы, в результате которой руководство и некоторые сотрудники израильского IAI не могут ступить на территорию США уже более шести лет. В частности, нынешний глава концерна Джозеф Уэйс с 2011 года получил четыре или пять отказов в американской визе.

"Они не объяснили причину, не дали никаких пояснений, предполагающих, что это может быть связано с безопасностью Соединенных Штатов. Просто отказали", — сказал Уэйс в интервью DefenseNews. На запрос портала правительство США также не дало никаких объяснений отказа в выдаче виз, сообщив, что законодательство не позволяет им обсуждать личные дела.

В то же время, как пишет DefenseNews, возможной причиной отказа могли стать прежние контакты IAI с американским ученым Стюартом Дэвидом Нозеттом, которого в 2012 году приговорили к 13 годам заключения по обвинению в шпионаже в пользу Израиля.

Тогда в качестве основания для обвинения ФБР привело документы, согласно которым задержанный 3 сентября 2009 года связался по телефону и договорился о встрече с предполагаемым представителем израильских спецслужб, который на самом деле являлся агентом ФБР, работавшим "под прикрытием". На встрече агент обсудил с Нозеттом его готовность работать на израильскую разведку, а также способ оплаты за регулярно предоставляемую информацию.

Согласно документам следствия, Нозетт получил ученую степень в области астрономии в 1983 году в Массачусетском технологическом институте, после чего с 1989 по 1990 годы работал в Белом доме советником по вопросам космических исследований. Нозетт, возможно, участвовал в исследовательских программах по поиску воды на Южном полюсе Луны. Работая в министерстве энергетики, Нозетт обладал допуском к секретным материалам по ядерным материалам и вооружениям.

Нозетт был одним из американских консультантов, которых концерн IAI нанял для продвижения своих технологий в Соединенных Штатах. Как сообщил Уэйс, именно он принял решение о том, чтобы не продлевать контракт с ученым, когда предыдущий истек в 2009 году.