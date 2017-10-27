США сильно пугает возможность поставок С-400 их союзникам, считает Пушков

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что США сильно пугает возможность поставок С-400 их союзникам, потому они намерены ввести санкции против российских военных предприятий.

Ранее газета New York Times сообщила, что госдепартамент США предложил список организаций, в отношении которых возможны новые санкции. В пояснении к документу подтверждается, что внесение компаний и организаций в список еще не означает введение санкций, которые могут быть наложены в будущем. Список может меняться.

Сенатор отметил, что в случае с Россией санкции США являются не столько политическим оружием, так как оно не работает, сколько средством конкурентной борьбы и актом экономической войны.

"Вводя санкции против наших военных предприятий, США хотят сохранить свои рынки оружия. Сильно напуганы возможностью поставок С-400 их союзникам", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

По информации New York Times, в список госдепа вошли ФСБ, СВР, ГРУ. Также он включает 33 предприятия, концерна и организации, в том числе "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев".

Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что госсекретарь Рекс Тиллерсон утвердил перечень лиц и организаций, связанных с российской разведкой и оборонно-промышленным комплексом, против которых могут быть введены санкции в соответствии с американским законом. Документ является закрытым, его содержание не было опубликовано.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна была предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, которые подлежат включению в санкционный список.