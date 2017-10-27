СМИ узнали о планах Румынии купить у США первую систему Patriot в этом году

КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Министерство национальной обороны Румынии выставило на публичное обсуждение законопроект о закупке у США семи систем ПРО Patriot на общую сумму в 3,9 миллиарда долларов; планируется, что приобретение первой системы произойдет до конца 2017 года, сообщают румынские СМИ.

По данным агентства Mediafax , "семь ракетных систем земля-воздух Patriot, которые Румыния планирует закупить у правительства США, начиная с 2017 года, обойдутся в 3,9 миллиарда долларов без НДС, а оплата должна быть осуществлена еще до начала поставок".

Как сообщает агентство, "министерство национальной обороны Румынии выставило на публичное обсуждение законопроект о реализации "способности воздушной обороны с наземной базы", который предполагает предоставление кабмином Румынии правительству США контрактов на поставку военного имущества и услуг (Letter of Offer and Acceptance) по программе FMS (Foreign Military Sales — продажи военного имущества зарубежным странам) для закупки, начиная с 2017 года, семи ракетных систем земля-воздух Patriot".

Как сообщает агентство Hotnews, по первой из подлежащих закупке ракетных систем земля-воздух дальнего радиуса действия (HSAM) контракт будет заключен до конца 2017 года на сумму 764,78 миллиона долларов. При этом четыре из систем планируется передать воздушным силам Румынии, а три – сухопутным войскам.

По данным агентства Evz, контракты на закупку системы не могут быть оформлены без заключения сената и палаты депутатов парламента Румынии. Документ будет находиться в публичном обсуждении до 30 октября, после чего правительство Румынии должно утвердить его и передать на рассмотрение в парламент.

Как сообщают румынские СМИ, министр национальной обороны Румынии Михай Фифор заявлял, что армия страны намерена также приобрести 10 бронемашин "Пиранья", а также французские военные вертолеты "Airbus", произведенные на местном предприятии в Гимбав-Брашов.

В июле этого года Госдеп США одобрил возможную продажу Румынии семи систем Patriot конфигурации 3+.