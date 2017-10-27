Ситуацию в Курдистане надо решать конституционно, заявили в МИД России

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Россия поддерживает суверенитет Ирака и считает необходимым достижение в конституционном поле устойчивого национального согласия с учетом интересов всех политических сил и этноконфессиональных групп Ирака, говорится в сообщении МИД РФ.

В пятницу в МИД России состоялась встреча спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова с делегацией комитета по международным делам палаты депутатов Республики Ирак.

"В ходе обмена мнениями о развитии ситуации в Ираке основное внимание было уделено усилиям иракских властей по ликвидации террористического присутствия в лице ИГИЛ* и обеспечению единства страны в свете событий вокруг Курдского автономного района", — сообщили в ведомстве.

В МИД РФ отметили, что "с российской стороны была подтверждена неизменная принципиальная позиция в поддержку суверенитета и территориальной целостности иракского государства, отмечена необходимость достижения в конституционном поле устойчивого национального согласия с учетом интересов всех политических сил и этноконфессиональных групп Ирака".

"Был также затронут ряд актуальных вопросов двусторонних российско-иракских отношений, включая дальнейшее наращивание политического диалога, взаимовыгодного экономического сотрудничества и активного межпарламентского взаимодействия", — сообщили в ведомстве.

Большинство жителей Иракского Курдистана проголосовали за независимость региона от Багдада в ходе непризнанного центральными властями референдума 25 сентября. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга. В результате конфликта курды потеряли 30 процентов территории, подконтрольной им на момент проведения референдума о независимости.

*Террористическая организация, запрещенная в России