Слуцкий прокомментировал возможное расширение американских санкций

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Действия США, где готовится новый список организаций, против которых могут быть введены санкции, приведут к дальнейшему ухудшению отношений Москвы и Вашингтона, уровень диалога между которыми сейчас ниже, чем в годы "холодной войны", заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее газета New York Times со ссылкой на список потенциальных фигурантов, направленный госдепартаментом США в конгресс, сообщила, что госдеп предложил перечень организаций, в отношении которых возможны новые санкции. В пояснении к документу подтверждается, что внесение компаний и организаций в список еще не означает введение санкций, которые могут быть наложены в будущем. Список в будущем может меняться.

"Список российских предприятий, которые могут попасть под санкции США, не стал неожиданным. США по-прежнему продолжают линию сдерживания России, используя политические рычаги для продвижения своих рыночных интересов в различных отраслях. Повлияет ли это на российско-американские отношения? Конечно, не улучшит, это факт", – заявил Слуцкий журналистам в пятницу.

Парламентарий подчеркнул, что уровень взаимного диалога между странами "сейчас гораздо ниже, чем в годы "холодной войны", а действия американской администрации лишь усугубляют ситуацию".

"Нанесет ли вред российским оборонным предприятиям? Надеюсь, что незначительный. В России последовательно проводится курс на импортозамещение и поиск надежных партнеров, которые могут проводить собственную политику без оглядки на Вашингтон", — заключил он.

По информации газеты New York Times, в список госдепа вошли ФСБ, СВР, ГРУ. Также он включает 33 предприятия, концерна и организации, в том числе "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев". В пояснении к документу подтверждается, что внесение компаний и организаций в список еще не означает введение санкций, которые могут быть наложены в будущем. Список в будущем может меняться, предупреждают в госдепартаменте.

Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что госсекретарь Рекс Тиллерсон утвердил перечень лиц и организаций, связанных с российской разведкой и оборонно-промышленным комплексом, против которых могут быть введены санкции в соответствии с американским законом. Документ является закрытым, его содержание не было опубликовано.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна была предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, которые подлежат включению в санкционный список.