Избрание судей в ЕСПЧ без России неприемлемо, заявили в Совфеде

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Избрание судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) без участия российской делегации неприемлемо, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, представитель СФ в Конституционном суде России Андрей Клишас.

Выступая в ходе конференции Петербургского международного юридического форума "Россия-ЕСПЧ: право быть услышанным" сенатор отметил, что Россия признает юрисдикцию суда.

"Ситуация, которая сложилась в ПАСЕ сегодня, невозможность слышать нас, — она для нас абсолютно неприемлема… Судьи Европейского Суда избираются без участия российской делегации, без обсуждения, это для нас как для юристов настоящая катастрофа, если это может произойти", — сказал Клишас, добавив, что РФ основывает многие подходы именно на исполнении решений Европейского Суда.

Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму.

Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. В конце июня этого года российская сторона заявила о том, что намерена приостановить часть своих выплат в бюджет Совета за 2017 год до тех пор, пока полномочия национальной делегации не будут восстановлены в полном объеме.

В понедельник газета "Известия" опубликовала статью, в которой со ссылкой на источники сообщила, что Россия намерена заморозить взнос в ЕСПЧ. Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщал РИА Новости, что такой вариант развития событий возможен, он основан на действиях европейских парламентариев, которые, по его словам, исключили российскую сторону "из всех возможных" дискуссионных площадок. Также сообщалось, что Госдума может рассмотреть вопрос о приостановке членства России в ЕСПЧ.