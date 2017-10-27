ФБР следило за Ли Харви Освальдом за месяц до убийства Кеннеди

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. ФБР пыталось следить за Ли Харви Освальдом, убийцей 35-го президента США Джона Кеннеди, как минимум за месяц до покушения, следует из рассекреченного документа ФБР от 1963 года.

В четверг около 3 тысяч документов об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году впервые опубликованы в США — база данных из 2891 документа доступна на сайте Национальных архивов. Это очередная порция документов — предыдущая была опубликована 24 июля и содержала 3,9 тысячи документов.

"Будем поддерживать связь с кубинскими источниками для отслеживания любой активности со стороны организации, которая, вероятно, прекратила деятельность после отъезда Ли Харви Освальда из Нового Орлеана", — говорится в документе от 25 октября 1963 года. В графе "период расследования" указано, что оно велось с 9 августа по 15 октября 1963 года.

Джон Фицджеральд Кеннеди был убит в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Двумя днями позже Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.