В Кремле назвали единственный способ решения корейской проблемы

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Решение корейской проблемы возможно только политико-дипломатическим путем, а излишнее бравирование двигает общее дело урегулирования в сторону тупика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете последовательную и целенаправленную позицию президента (РФ Владимира) Путина относительно того, что Корейский полуостров должен быть освобожден от ядерного оружия, денуклеаризован, что имеющаяся сейчас кризисная ситуация должна быть решена, что единственным способом решения этой проблемы являются политико-дипломатические методы. Так же вы знаете точку зрения президента Путина о том, что излишнее бравирование может лишь двигать общее дело урегулирования этой ситуации в сторону тупика, никоим образом не способствовать этому урегулированию", — сказал Песков журналистам.