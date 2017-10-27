Египетские силовики ведут бой с боевиками в районе нападения на полицейских

КАИР, 27 окт — РИА Новости. Силы безопасности Египта ведут бой с террористами в районе эль-Вахат в 175 километрах к юго-западу от Каира, где неделю назад произошло нападение на египетских полицейских, сообщает новостной портал "Аль-Масри аль-Йоум" со ссылкой на источники в органах безопасности.

По имеющейся информации, ликвидированы по меньшей мере десять боевиков. Группа, с которой ведется бой, может быть причастна к нападению на полицию, в результате которого неделю назад погибли, по разным данным, от 16 до 58 сотрудников структур МВД Египта.