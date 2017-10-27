В Минюсте заявили о соблюдении конвенции СЕ по правам человека в России

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Между Европейской конвенцией по правам человека и конституцией РФ нет противоречий, разногласия появляются только в толковании, заявил министр юстиции России Александр Коновалов.

"Мы изначально базово исходим из того, что между Конвенцией Совета Европы по защите прав человека и конституцией РФ нет абсолютно никаких противоречий, противоречия есть только при толковании конвенции конкретными судьями, юристами", — сказал Коновалов на конференции "Россия и ЕСПЧ: право быть услышанным" в рамках Петербургского юридического международного форума.

Он отметил, что именно это толкование "в некоторых, пока ещё немногочисленных случаях вступает в противоречие с позицией российских властей и российских юристов".