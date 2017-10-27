В Закарпатской области неизвестные подорвали автомобиль

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости. Неизвестные бросили гранату в автомобиль в городе Виноградов Закарпатской области Украины, сообщила в пятницу пресс-служба областной полиции.
"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что автомобиль поврежден взрывом. Предварительно правоохранители установили, что неизвестные воспользовались гранатой РГД, экспертиза установит точную модель взрывного устройства", — говорится в сообщении на сайте полиции.
Полиция устанавливает причастных к инциденту. По данным полиции, заявитель заверил, что конфликтов ни с кем не имел и никого в преступлении не подозревает.