В Закарпатской области неизвестные подорвали автомобиль

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости. Неизвестные бросили гранату в автомобиль в городе Виноградов Закарпатской области Украины, сообщила в пятницу пресс-служба областной полиции.

По данным ведомства, в пятницу поступило сообщение от жителя Виноградова, что неизвестные повредили принадлежавший его жене автомобиль. Мужчина заявил, что проснулся среди ночи от звука, который напоминал взрыв, вышел во двор и обнаружил сильные повреждения автомобиля Hyundai.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что автомобиль поврежден взрывом. Предварительно правоохранители установили, что неизвестные воспользовались гранатой РГД, экспертиза установит точную модель взрывного устройства", — говорится в сообщении на сайте полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия". Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Полиция устанавливает причастных к инциденту. По данным полиции, заявитель заверил, что конфликтов ни с кем не имел и никого в преступлении не подозревает.