В США любопытный бегемот влез на фотографию влюбленных

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Бегемот Фиона стала главным свидетелем романтического предложения руки и сердца жителя Цинциннати своей девушке, сообщает The Telegraph.

Ник Келбл и Хейли Ролл пришли в зоопарк, чтобы отметить годовщину отношений. Они решили сделать снимок с детенышем бегемота и попросили людей из очереди сфотографировать их.

"Я кому-то дала телефон, чтобы нас сняли, поворачиваюсь и вижу, что Ник стоит на одном колене и делает мне предложение", — рассказала Хейли.

Публикация от Hayley Roll (@hayley_roll) Окт 8 2017 в 10:41 PDT

Маленький бегемот в этот момент с любопытством следил за происходящим из аквариума.

"Мы так рады, что Фиона была с нами в этот особенный день", — позже написала в Instagram Хейли.

В комментариях девушку уже спросили, станет ли юная бегемотиха подружкой невесты.

Фиона – первый за 75 лет бегемот, родившийся в зоопарке в Цинциннати. Она появилась на свет в январе 2017 года на шесть недель раньше срока и весила всего 13 килограмм. Сотрудники зоопарка следили за ней круглые сутки и кормили из бутылочки. За полгода Фиона окрепла и теперь ничем не отличается от своих ровесников, рожденных в срок.