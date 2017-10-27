ТОКИО, 27 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Вице-премьер-министр Японии, министр финансов Таро Асо объяснил, что он хотел сказать, когда говорил о победе своей партии на парламентских выборах благодаря КНДР.

В четверг на партийном собрании Асо высказал мнение, что для него его партия победила "также и благодаря КНДР", так как после нарастания напряженности на Корейском полуострове поддержка избирателями "левых сил" сократилась, и они смогли собрать менее 20% голосов. При этом он не уточнил, кого относит к левым. Это высказывание вызвало бурю негодования у оппозиции. Конституционно-демократическая партия заявила, что потребует от вице-премьера объяснений, как только во вторник откроется сессия парламента.

"(Я имел в виду), что народ выбрал партию, которая способна реагировать на опасности, исходящие от КНДР", — сказал Асо журналистам в пятницу.

В воскресенье в Японии прошли выборы в нижнюю палату парламента. Две трети мест получила правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто.