ВС Австралии постановил, что вице-премьера избрали в парламент с нарушением

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Верховный суд Австралии постановил, что вице-премьер Барнаби Джойс и еще четыре сенатора были избраны в парламент с нарушением национального законодательства, поскольку являлись обладателями двойного гражданства, пишет газета Australian.

Решение суда означает проведение дополнительных выборов, которые могут стоить правящей коалиции большинства в парламенте.

В настоящее время консервативная коалиция, состоящая из Либеральной и Национальной партии, обладает большинством с преимуществом всего в одно место.

Джойс сможет участвовать в дополнительных выборах, поскольку уже официально отказался от гражданства Новой Зеландии, которое он, не подозревая об этом, унаследовал после смерти отца.