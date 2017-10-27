Глава Пентагона посетил демилитаризованную зону на границе с КНДР

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе визита в Южную Корею посетил демилитаризованную зону (ДМЗ) на границе с КНДР, сообщает телеканал CNN.

Глава Пентагона прибыл в Южную Корею из Таиланда, где присутствовал на похоронах короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX).

На следующей неделе начинается азиатское турне президента Дональда Трампа, в ходе которого он посетит и Южную Корею. Ранее сообщалось о том, что в Белом доме идут дискуссии о возможности его визита в демилитаризованную зону. Сам Трамп уклонился от прямого ответа на этот вопрос.

Посещение ДМЗ лидерами США и их союзников традиционно крайне негативно воспринимают власти КНДР.