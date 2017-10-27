В Индии задержали пятерых подозреваемых в избиении туристов из Швейцарии

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 окт — РИА Новости. Полиция индийского штата Уттар-Прадеш задержала пятерых подозреваемых в избиении туристов из Швейцарии, сообщил представитель полиции округа Агра Амит Патхак.

Накануне стало известно о произошедшем еще 22 октября нападении толпы молодежи на пару из Швейцарии в городе Фатехпур-Сикри, расположенном в 10 километрах от знаменитой Агры, где находится мечеть-мавзолей Тадж-Махал. Молодежь по неустановленным причинам напала и жестоко избила 24-летних Квентина Жереми Клэр и Мари Дроз из Лозанны. У девушки сломана рука, а на теле остались многочисленные синяки, у Клэра диагностированы "перелом черепа и гематома головного мозга", он жалуется на проблемы со слухом после избиения.

Полиция в четверг провела рейды в округе Агра и на границе штатов Уттар-Прадеш и Раджастхан, по итогам которых были задержаны пятеро подозреваемых. "Мы задержали обвиняемых, которые, судя по их внешнему виду, несовершеннолетние. После медицинского освидетельствования мы сможем точнее установить, является ли кто-то из них совершеннолетним. В ходе допроса они сознались, что бросали камни в швейцарскую пару", — цитирует издание Times of India Амита Патхака.

По данным источников издания, по крайней мере одному из подозреваемых меньше 18 лет, один "чуть старше" 18 лет. Всем им грозят обвинения по статьям 323 и 325 Уголовного кодекса (умышленное причинение вреда здоровью и нанесение тяжкого вреда здоровью). По этим статьям им грозят наказания, соответственно, до года тюрьмы или штраф в 1000 рупий (15 долларов) и до семи лет лишения свободы, однако вердикт будет зависеть от возраста обвиняемых.

Инцидент со швейцарской парой привлек внимание министров центрального правительства Индии, в частности, министра иностранных дел Сушмы Сварадж и министра туризма Алфонса Каннантханама. Глава штата Уттар-Прадеш Адитьянатх Йоги заявил, что меры безопасности для туристов будут пересмотрены, в частности, туристическая полиция не будет ограничиваться работой у Тадж-Махала.