В Индии задержали пятерых подозреваемых в избиении туристов из Швейцарии

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 окт — РИА Новости. Полиция индийского штата Уттар-Прадеш задержала пятерых подозреваемых в избиении туристов из Швейцарии, сообщил представитель полиции округа Агра Амит Патхак.
Полиция в четверг провела рейды в округе Агра и на границе штатов Уттар-Прадеш и Раджастхан, по итогам которых были задержаны пятеро подозреваемых. "Мы задержали обвиняемых, которые, судя по их внешнему виду, несовершеннолетние. После медицинского освидетельствования мы сможем точнее установить, является ли кто-то из них совершеннолетним. В ходе допроса они сознались, что бросали камни в швейцарскую пару", — цитирует издание Times of India Амита Патхака.
Инцидент со швейцарской парой привлек внимание министров центрального правительства Индии, в частности, министра иностранных дел Сушмы Сварадж и министра туризма Алфонса Каннантханама. Глава штата Уттар-Прадеш Адитьянатх Йоги заявил, что меры безопасности для туристов будут пересмотрены, в частности, туристическая полиция не будет ограничиваться работой у Тадж-Махала.